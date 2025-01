Morreu na última segunda-feira (30/12) a 11ª vítima do período chuvoso em Minas Gerais. A mulher, de 22 anos, foi atingida por uma tromba d'água quando saiu para pescar e morreu afogada no município de Alterosa, no Sul do estado.

Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, a mulher havia saído para pescar em um córrego que passa nos fundos de sua propriedade quando uma chuva torrencial atingiu o município, por volta das 16h40.

As buscas pelo corpo da vítima tiveram início no mesmo dia, mas o corpo foi encontrado somente na terça (31/12), por volta das 5h30, entre galhos de árvores no córrego.

Desde o início do período chuvoso, iniciado em 27 de setembro, três pessoas morreram em Ipanema e duas pessoas morreram em Raul Soares, no Vale do Rio Doce, enquanto os municípios de Uberlândia, Maripá de Minas, Capinópolis, Coronel Pacheco e Nepomuceno tiveram uma vítima cada.

Neste mesmo período, 172 pessoas ficaram desabrigados, precisando de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos em seus domicílios, segundo a Defesa Civil. Enquanto isso, outras 1.209 pessoas ficaram desalojadas – ou seja, saíram de seus domicílios e se abrigaram em casa de familiares ou amigos.

Triângulo Mineiro também registrou problemas

Em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro, uma chuva intensa atingiu o município no fim da tarde dessa terça-feira (31/12). A Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, no Centro da cidade, ficou alagada. Um veículo tentou fazer a travessia e caiu na calçada para pedestre, um nível abaixo da pista de rolamento.

Na cidade, quatro pessoas ficaram desalojadas e receberam assessoria da Defesa Civil Municipal. O órgão também realizou vistorias e isolamento de imóveis.