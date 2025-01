Espumante, petiscos e muita alegria. É assim que um grupo de amigos de Belo Horizonte está passando a virada de ano na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital, de terça (31/12) para quarta-feira (1º/1). Edésio Fraiolli, Júlio Cezar Monteiro Lopes, Conceição Monteiro Lopes, Eloisa Godoy e José Carlos Monteiro aproveitaram a estrutura montada pelo Governo de Minas para a Virada a Liberdade e se reuniram pelo segundo ano para receber o novo ano juntos.

Com uma mesa dobrável, um cooler e muitas comidas e bebidas, o grupo chegou à praça por volta das 17h30. Já acostumados com o roteiro, os amigos escolheram um dos bancos do local, com vista para o céu sobre o Palácio da Liberdade, e pretendem ficar até 00h30, quando todo mundo for embora.

Para Julio Cezar, a edição deste ano está melhor que a de períodos anteriores. Ele chama atenção para o show com 400 drones que vai iluminar o céu da praça.

“Reunião de família e amizade. Esperamos estar aqui pela terceira vez no ano que vem. Está melhorando, ficando maravilhoso. Estamos aguardando o show de drones, que deve ser o ápice", disse.

A chuva, que atingiu a cidade desde o Natal, deu uma trégua para que os belo-horizontinos e turistas pudessem acompanhar a festa.

Neste ano, além da tradicional queima de fogos, a programação também conta com coreografia de drones no Circuito da Liberdade.

O Governo de Minas, responsável pela festa, a Virada da Liberdade de 2024 tem o objetivo de destacar a diversidade da cultura mineira. A festa conta com três palcos que vão receber blocos de Carnaval, DJs e artistas mineiros.