Milhares de pessoas se reúnem na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, para curtir a terceira edição da Virada da Liberdade. O evento começou às 18h desta terça-feira (31/12), com término às 00h30 desta quarta (1º/1).

A chuva, que atingiu a capital mineira desde o Natal, deu uma trégua para que belo-horizontinos e turistas pudessem acompanhar a festa.

Neste ano, além da tradicional queima de fogos, a programação conta com coreografia de drones no Circuito da Liberdade.

De acordo com o Governo de Minas, responsável pela festa, a Virada da Liberdade de 2024 tem como objetivo destacar a diversidade da cultura mineira. A festa conta com três palcos que vão receber blocos de Carnaval, DJs e artistas mineiros.

Réveillon



Evely Cristina Pereira da Silva, de 16 anos, é uma das milhares de pessoas que estão passando o réveillon na Virada da Liberdade, algo inédito para ela.

"Está sendo bem legal e divertido. Vou ficar aqui até o fim da festa e depois irei para outro lugar, perto de casa. Estamos aproveitando bastante", comentou a adolescente.

Viviane Rosa Ancelmo, de 39 anos, Rafael, de 5, e Diva Gomes, de 72, também debutam na celebração na praça. "Sou de Divinópolis, e tem dois meses que me mudei para Belo Horizonte. Estou gostando muito. Não estive aqui no Natal; é minha primeira vez aqui na praça", contou Diva.

Da Venezuela para BH

O casal Deivys Gonzales, de 26 anos, e Missley Briceno, de 23, levou a família para usufruir os festejos do evento desta terça-feira. Eles já estiveram no local em outras oportunidades, mas esta será a primeira vez que passarão a virada na Praça da Liberdade.

Oriundos da Venezuela, Deivys e Missley estão há seis anos na capital mineira e, segundo a jovem, apreciando a cultura da cidade. "É muito bom, neste ano está mais movimentado, com mais luzes e, pelo que vi, mais shows."

Governo celebra números



O secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, destacou números expressivos para o turismo e a economia de Belo Horizonte e outras centenas de cidades do estado, em eventos realizados em dezembro.

"Neste último mês, tivemos 1,5 milhão de pessoas na Praça da Liberdade, um número recorde. Temos um calendário ampliado em Minas, com mais de 400 municípios movimentando recursos, o que é muito importante para a economia da criatividade. No Natal, além do comércio, as pessoas fazem comida, se preparam (para as festas), fazem uso da moda, há um sistema criativo fundamental para os artistas", disse.

Leônidas enfatizou ainda que Minas gerou "150 mil empregos diretos nos dois últimos anos, liderando o crescimento do turismo no país" e que muito se deve à economia de criatividade.



"Minas Gerais já se consolidou como destino de Natal. As pessoas vêm celebrar um Natal profundamente enraizado na mineiridade, na nossa forma de ser, nas famílias. O tema da Praça da Liberdade tem sido a mineiridade e as diversas faces que ela representa. A Virada da Liberdade se consolida, está no calendário nacional, voltada para artistas locais, de BH, congadas que vêm de outras regiões... E atrai turistas, o que é muito importante para movimentar a economia", afirmou.





Confira a programação:

Palco Minas

19h – 19h50: Mary Pops

19h50: DJ Ed @bsurda

20h10 – 20h40: Iza Sabino

20h40: DJ Ed @bsurda

21h: Orquestra Gafieira Etc & Tal

22h: DJ Ed @bsurda

22h15 – 23h30: Percussão Circular



Palco Gerais

19h –20h10: Congadar

20h10 – 20h30: DJ Black Josie

20h30 – 21h30: Samba Clube

20h40 – 21h50: Chama o Síndico

21h40: DJ Black Josie

22h10 – 23h30: FBC



Lounge Liberdade (Palácio e Alamedas)

18h – Bloquim DuBem (em frente ao Palácio)

20h – Bloco Afro Magia Negra apresenta Yiaminas

21h – Afoxé Illé Odara

23h – Estagiários Brass Band



Lounge Boas Energias

19h às 23h30 – DJ Krioka

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia