SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mega da Virada, tradicional sorteio especial de fim de ano da Caixa Econômica Federal, promete entregar o maior prêmio de sua história: R$ 600 milhões.

Além de alimentar o sonho de mudar de vida, o montante traz à tona questões práticas, como a melhor forma de administrar tamanha fortuna. Afinal, como garantir que o dinheiro seja bem gerenciado para assegurar estabilidade financeira no longo prazo?





Se aplicado com inteligência, o prêmio pode render milhões mensalmente. Segundo o especialista em renda fixa da Miura Investimentos, Pedro Friedmann, a escolha do investimento ideal depende do perfil do ganhador.





"Se o vencedor for mais moderado, recomendo produtos mais seguros. Já para quem tem um perfil mais agressivo e está disposto a correr riscos em busca de maiores retornos, há opções mais lucrativas", explica.





Em 2023, a Mega da Virada registrou o maior prêmio de sua história, com R$ 588,9 milhões distribuídos entre as apostas vencedoras, superando o recorde anterior de R$ 541,9 milhões em 2022, dividido entre cinco ganhadores.





O concurso 2.810, que tem o sorteio marcado para a noite de 31 de dezembro, não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da quina (cinco números) ou da quadra (quatro números). Assim, a Mega da Virada garante que o dinheiro terá um destino.





Poupança





A poupança é a opção mais tradicional entre os brasileiros. Trata-se de uma aplicação oferecida por qualquer banco, com baixo risco e isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos.





Ideal para quem busca simplicidade, o dinheiro na poupança pode ser sacado a qualquer momento, o que é uma vantagem para emergências.





Duração - Rendimento - Valor





1 mês - 0,63% - R$ 3,78 milhões





1 ano - 7,80% - R$ 46,8 milhões





3 anos - 25,27% - R$ 151,62 milhões





5 anos - 45,48% - R$ 272,88 milhões





**Como investir?**





É só abrir uma conta-poupança em qualquer banco, depositar o dinheiro e deixá-lo rendendo de forma automática.





TESOURO DIRETO





O Tesouro Direto é um programa do governo federal que permite investir em títulos públicos. Esses títulos funcionam como "empréstimos" ao governo, com retorno garantido. É uma opção segura e com rendimento superior ao da poupança.





Há diferentes modalidades, como o Tesouro Selic, ideal para curto prazo, e o Tesouro IPCA+ 7%, que corrige o valor com base na inflação e é indicado para objetivos de longo prazo.





Modalidade - Valor bruto - Valor líquido (após IR)





Tesouro Selic (1 mês) - R$ 5,82 mi (0,97%) - R$ 4,86 mi (0,75%)





Tesouro IPCA+ 7% (1 mês) - R$ 6,3 mi (1,05%) - R$ 5,36 mi (0,81%)





**Como investir?**





Basta abrir conta em uma corretora de valores ou banco habilitado, acessar o site do Tesouro Direto, escolher o título e aplicar o valor desejado.





CDBs (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO)





CDBs são investimentos oferecidos por bancos, por meio dos quais o cliente "empresta" dinheiro à instituição em troca de juros.





O rendimento é geralmente vinculado ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), um índice de referência. É mais rentável que a poupança, mas está sujeito ao Imposto de Renda sobre os lucros.





Percentual do CDI - Valor bruto - Valor líquido (após IR)





100% (1 mês) - R$ 5,76 mi (0,96%) - R$ 4,89 mi (0,74%)





120% (1 mês) - R$ 6,84 mi (1,14%) - R$ 5,84 mi (0,88%)





**Como investir?**





Procure seu banco ou uma corretora, escolha um CDB de acordo com a taxa oferecida e o prazo de resgate, e aplique o dinheiro.





FIIs (FUNDOS IMOBILIÁRIOS)





Os FIIs são aplicações no mercado imobiliário. Eles funcionam como um "condomínio" de investidores que recebem lucros vindos de aluguel de imóveis, vendas ou empreendimentos. É uma opção interessante para quem busca diversificação e rendimentos mensais, mas envolve maior risco devido à variação do mercado.





Duração - Rendimento - Valor





1 mês - 0,94% - R$ 5,64 milhões





1 ano - 11,28% - R$ 67,68 milhões





3 anos - 33,84% - R$ 203,04 milhões





5 anos - 56,40% - R$ 338,4 milhões





**Como investir?**





Abra conta em uma corretora de valores, escolha os fundos de sua preferência, avalie os históricos de rendimentos e adquira cotas.





**O que dá para comprar com o prêmio?**





Além de investimentos, o ganhador do prêmio da Mega da Virada pode diversificar sua fortuna adquirindo bens de luxo e ativos de alto valor.





Carro





Com R$ 600 milhões, seria possível comprar 44 unidades do Porsche 918 Spyder, ano 2015, avaliado em R$ 13,5 milhões cada. O modelo, conhecido por seu design exclusivo, é o carro com o maior IPVA de São Paulo em 2025, com um imposto anual de R$ 542.276 por unidade. Somente o pagamento do IPVA para toda a frota no primeiro ano custaria aproximadamente R$ 23,8 milhões.





Imóvel





Se a ideia for investir em imóveis, a fortuna também pode render um impressionante portfólio imobiliário. Na região de Pinheiros, um dos bairros mais valorizados de São Paulo, o preço médio do m2 chegou a R$ 13.721, segundo o Relatório de Compra e Venda do QuintoAndar, referente ao segundo trimestre de 2024.





Com o prêmio, seria possível adquirir aproximadamente 43.726 metros quadrados, o que equivale a cerca de 87 apartamentos de 500 metros quadrados cada em um dos pontos mais nobres da capital paulista.





Já na região que engloba bairros como Perdizes e Higienópolis, o preço médio do m2 foi de R$ 10.380 no mesmo período. Com o prêmio, o ganhador poderia investir em 57.797 m2, suficientes para comprar 115 apartamentos de 500 m².





Viagem





O ganhador poderia passar 15 anos em resorts cinco estrelas no exterior, gastando R$ 10 mil por dia, ou realizar o sonho de viajar ao espaço. A missão Ax-1 da SpaceX, por exemplo, teve custo estimado de US$ 55 milhões (cerca de R$ 300 milhões) por pessoa.





Luxo extremo





Se a ideia for ostentar, o prêmio cobre a compra de um jato Gulfstream G60, avaliado hoje em R$ 433,38 milhões, com sobra de R$ 166,62 milhões para manutenção e combustível.





Como participar da Mega da Virada?





Os interessados podem registrar suas apostas nas casas lotéricas, pelo site oficial Loterias CAIXA ou pelo aplicativo gratuito disponível para Android e iOS. Além disso, correntistas da Caixa têm a opção de apostar diretamente pelo Internet Banking.