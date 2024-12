Quem tenta garantir a aposta para a Mega da Virada, no início da tarde desta segunda-feira (30), enfrenta instabilidade. O site da Loterias Caixa direciona o usuário a uma sala de espera virtual, que prevê normalização da atividade até 13h30.

Nas redes sociais, pessoas relatam que o problema no portal acontece logo no login do aplicativo e do site. No Ano-Novo, a 16ª edição da Mega da Virada está prevista em R$ 600 milhões. Sem correção pela inflação, o prêmio, segundo a Caixa Econômica Federal, é o maior da história.





Procurada, a Caixa não respondeu até a publicação deste texto.





O sorteio da loteria especial ocorre nesta terça-feira (31), às 20h. As apostas podem ser feitas até às 18h do mesmo dia. O prêmio não é cumulativo.





Não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números e assim por diante.





De acordo com a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o dinheiro na caderneta de poupança, receberá R$ 3,4 milhões no primeiro mês.





Com o rendimento do primeiro mês, se quiser ostentar, o milionário poderá comprar um Porsche 911 GT3 RS, que zero-quilômetro pode chegar ao valor de cerca de R$ 2,4 milhões, de acordo com a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), e sobra um bom troco para gastar por aí.