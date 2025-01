No último dia do ano de 2024, nesta terça-feira (31/12), a Caixa Econômica vai sortear o prêmio de R$ 600 milhões da Mega-Sena da Virada. Os apostadores poderão acompanhar o sorteio a partir das 20h, no canal do Youtube da Caixa, na página do Facebook do banco ou na TV Globo.

É possível realizar as apostas na Mega da Virada até as 18h desta terça. Para isso, a pessoa pode ir até uma casa lotérica credenciada, ou apostar via site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5. Quem deseja aumentar as chances de ganhar pode selecionar até 20 números no volante.





Há também a opção da Surpresinha, em que os números são escolhidos automaticamente pelo sistema. O prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar os seis números, o prêmio de R$ 600 milhões será dividido entre os acertadores da Quina, e assim sucessivamente.

Para receber o prêmio, é preciso apresentar o bilhete premiado ou comprovante da aposta, além de documento pessoal com foto e CPF. A Caixa recomenda que os vencedores da Mega da Virada identifiquem o bilhete no verso antes de sair de casa.