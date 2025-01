As buscas pelo corpo do homem continuam

Um homem de 39 anos, morador da cidade de Ibiá, no Alto Paranaíba, desapareceu após se afogar na Represa de Miranda, localizada em Araguari, no Triângulo Mineiro. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (30/12). O Corpo de Bombeiros (CBMMG) faz buscas no local.







Segundo testemunhas, a lancha em que estavam bateu contra algumas gaiolas de criação de tilápias. A embarcação ficou presa pelas hélices do motor nas cordas de amarração das boias de demarcação das gaiolas.





O homem, então, mergulhou para tentar desenroscar as hélices. Depois disso, não foi mais visto.

Os bombeiros fizeram um levantamento da área e constataram que a profundidade média da represa é de 40 metros. A operação de buscas está em andamento e o corpo ainda não foi localizado.