Nova Lima segue em polvorosa por conta do bilhete premiado da Mega Sena da Virada. A aposta premiada feita na cidade foi simples, de R$ 5. Na tentativa de se descobrir a identidade do ganhador, algumas pessoas sofrem com os boatos e até correm riscos. O operador de transporte, Mário Jorge, de 52 anos, precisou gravar um vídeo para dizer que não foi o sortudo da vez.





Mário Jorge foi vítima do que ele chama de “trolagem” - uma brincadeira feita por amigos.





Na noite de 31 de dezembro, nas redes sociais de moradores de Nova Lima, circulou que ele tinha sido o ganhador da Mega Sena da Virada, só que ele diz que isso não aconteceu, e para provar, mostrou todas as suas apostas. No total, ele fez oito apostas, mas não acertou nenhum número.





Por causa do boato disseminado nas redes sociais, vizinhos, parentes e conhecidos foram até a casa de Mário Jorge para parabenizá-lo. E, segundo uma vizinha, que gravou um vídeo, houve até gente que chegou pedindo dinheiro emprestado.





“Mas eu não ganhei. Sigo trabalhando, em Sabará, onde sempre estive. Joguei, mas não tive sorte”, diz Mário Jorge.





Mistério





O ganhador de Nova Lima ainda é desconhecido. As especulações continuam na cidade. Nos diversos grupos, inclusive os que se reúnem na Praça Bernardino de Lima, as especulações continuam.





A todo instante, alguém chega com uma informação, de que conhece o ganhador ou integrantes do que seria o grupo de ganhadores.





A Caixa Econômica Federal divulgou que a aposta ganhadora foi feita na lotérica Leão de Ouro, no Centro de Nova Lima, próxima do Estádio Castor Cifuentes.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia