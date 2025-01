Iago, que trabalha como vigilante da Escola Municipal José Brasil Dias, não participou do bolão

Nova Lima, na Grande BH, que em 2023 foi considerada a cidade mais rica do Brasil pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), pode ter novos milionários. Especula-se que um bolão, que teria sido por funcionários da Escola Municipal José Brasil Dias, na Vila Esperança, seria um dos oito bilhetes premiados na “Mega da Virada”. Os apostadores, com isso, ganhariam R$ 79.435.770,67.

Esse é o assunto que prevalece na cidade, nesta quarta-feira (1/1), em todas as rodas de conversa. Também circula nas redes sociais a informação de que um dos bilhetes premiados teria sido feito na Casa Lotérica Leão de Ouro, na Vila da Serra. Até o início da tarde, o site da Caixa apresentava instabilidade e não era possível confirmar a situação.





A escola está fechada. Além das festas de final de ano, professores e funcionários estão de férias. É uma escola que contempla alunos do primeiro ao quinto ano.





Nesta quarta, havia apenas um funcionário, um vigia, Iago Gomes, de 25 anos, que não é lotado na escola. “Eu sou funcionário da prefeitura e estou emprestado nesse período para ficar aqui”, explicou.





Iago disse que ficou sabendo que um bolão da escola tinha sido um dos ganhadores da “Mega da Virada” durante as comemorações da passagem de ano, na casa de sua sogra. “A gente estava lá, esperando a ceia, quando chegou a notícia. Aí, foi o assunto da noite inteira. Não se falou em mais nada. E como eu estou trabalhando na escola, nesse período, todos queriam saber se eu estava no bolão.”

Ele lamentou não estar no jogo. “Se eu fosse funcionário da escola, certamente estaria, mas infelizmente não sou. Se tivesse ganhado esse dinheiro, minha vida estaria resolvida”.





Pessoas humildes





Segundo informações que circulam na internet, o mentor do jogo teria sido um dos zeladores da escola. Além dele, estariam participando faxineiras e faxineiros, funcionários administrativos e professores e professoras. Além deles, amigos dos funcionários também teriam entrado no jogo.





O zelador da escola é uma espécie de “figurinha carimbada”. Todos da região dizem conhecê-lo mas, por segurança, pediram que a reportagem não divulgasse sua identidade.





Na pracinha próxima da escola, onde há também um pequeno campo de grama sintética, um grupo de amigos estava reunido para falar sobre o prêmio da “Mega da Virada”.

William e Betinho debatem sobre o prêmio da Mega da Virada Jair Amaral/EM/D.A press





O aposentado Albertino Souza Lopes, de 72 anos, o “Betinho”, vizinho da escola, conta que ficou sabendo da história dos novos milionários ainda na noite de terça-feira, mas que não acreditou no caso. No entanto, ao se encontrar com os amigos e ouvir mais detalhes, a desconfiança foi embora.





“Conheço muito o zelador. Somos amigos. Ele é muito legal. Trata todo mundo bem. É muito justa a premiação, pois todos os ganhadores são pessoas humildes e esse dinheiro, com certeza, vai ajudá-los, muito”, comentou.





A seu lado estava outro aposentado, William Drummond, de 75 anos. Ele conta que pretende rever seus conceitos, pois jamais jogou na “Mega Sena”. “Jogo sempre na Loteria Federal. Tem mais de 40 anos. Compro bilhetes para os sorteios de quarta-feira e sábado. Nunca ganhei uma grande bolada, mas já levei R$ 30, R$ 12, R$ 25. Prefiro esse jogo. Mas vou pensar.”





William contou, também, que estava sabendo da aposta premiada desde a noite de terça. “Na nossa festa, de final de ano, quando reunimos toda a família, esse era o assunto. Ficou todo mundo querendo adivinhar quais pessoas seriam as ganhadoras”.





Enquanto eles conversavam, chegou mais um amigo, José da Silva Morais, de 66 anos, trabalhador autônomo, que foi logo dizendo: “Eu também fiquei sabendo dessa história. Uma pena não terem nos chamado para o bolão. Conheço o zelador e também outras pessoas que devem estar no bolão. Fico feliz por ele. Vou propor que a gente também faça um bolão, pra ver se ficamos ricos”.

Funcionária desmente boato





Um funcionária do corpo docente da Escola Municipal José Brasil Dias, que disse ter participado do bolão, trata de negar que tenham ganhado a bolada. “Nós fizemos um bolão. Estou nele. Mas não ganhamos nada. Estão falando que foi a gente, da escola, mas não foi.”