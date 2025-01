Lara Perpétuo - Correio Braziliense

Apesar de duas apostas de Brasília terem levado a melhor no sorteio da Mega-Sena da Virada, ocorrido na última terça-feira (31/12), os moradores da capital federal que não foram agraciados com mais de R$ 635 milhões compartilham, em mensagens que circulam em grupos de WhatsApp e nas redes sociais, “mudanças de planos” após o anúncio do resultado.

Uma dessas mensagens virais no WhatsApp detalha que para os que não conseguiram uma casquinha do maior prêmio da história, o projeto de ir aos parques da Disney, por exemplo, teve de ser adaptado para uma visita ao Nicolândia, no Parque da Cidade. Quem queria ir para o Sea World, outro parque na Flórida que tem como temática o mundo aquático, vai ter que se contentar com o “pesque pague atrás da Rodoviária de Taguatinga”.

A Torre de TV, no Eixo Monumental, substitui, por hora, a Torre Eiffel, na França; e a viagem de cruzeiro vai ter que ser de pedalinho, no Lago Paranoá. O Vaticano fica para a próxima, e as bênçãos do Papa Francisco vão ter de ser transmitidas pelo Padre Moacir, por meio da Missa de Pentecostes no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Ceilândia. O Bar Snooker Seu Quinca, em Taguatinga, toma o lugar dos cassinos de Las Vegas; e o passeio no Shanghai Maglev, único trem de levitação magnética do mundo, localizado na China, será entre as solitárias duas linhas do Metrô do Distrito Federal.





“Mudanças de planos depois do sorteio da mega sena da virada: Disney - Nicolândia, Parque da Cidade; Sea Word - Pesque Pague atrás da rodoviária de Taguatinga; Alpes Suiços - Monte de Oração, P Sul; Torre Eiffel - Torre de TV Miami - Feira do Rolo, Samambaia; Cruzeiro - Pedalinho no Lago Paranoá; Caribe - Prainha, Lago Paranoá; Vaticano - Missa Pe. Moacir, Pentecostes. Gôndolas em Veneza - Caiaque no Lago Paranoá; Shanghai Maglev (China) - Metrô DF; Cassino em Las Vegas - Bar Snooker Seu Quinca, Tag. Sul.”

01/01/2025 - 14:53 Mega da Virada: cidade de 64 mil habitantes especula quem é o vencedor

01/01/2025 - 15:00 Mega da Virada: lotérica teve outro prêmio milionário há 3 anos

01/01/2025 - 22:10 Mega da Virada: mulher comemora, mas números estavam em cartões diferentes Leia mais





Fases do luto



Não foi apenas em Brasília, porém, que os não contemplados pelo demonstraram descontentamento. No X, internautas de todo país compartem do mesmo sentimento.