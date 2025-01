Com a aparição do queridinho do estado no céu, o público fez jus ao amor dos mineiros e foi ao delírio

Para celebrar a virada do ano, um show com projeções de drones no céu foi realizado na Praça da Liberdade, ponto icônico localizado na Região Centro-Sul da capital mineira. Entre os desenhos formados, estava o "alimento símbolo" de Minas Gerais: o queijo. Com a aparição do queridinho do estado no céu, o público fez jus ao amor dos mineiros e foi ao delírio.





O show começa com uma rodela do laticínio no céu, o que foi o suficiente para provocar gritos de comemoração das pessoas presentes. O vídeo registra o momento em que o público reconhece orgulhosamente o produto: “É o queijo”, exclamaram.





No entanto, os gritos ficam ainda mais altos quando os drones começam a “separar” uma fatia do queijo. Para melhorar ainda mais o espetáculo e fazer o povo ir à loucura, o pedaço do alimento tão amado é acompanhado pela imagem de um cafézinho, que até soltou fumaça.





Veja o vídeo: