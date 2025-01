No total, o valor a ser distribuído em janeiro é de R$1.050.400

As datas dos primeiros sorteios da Nota Fiscal Mineira em 2025 já estão confirmadas: 24 e 31 de janeiro. Os prêmios a serem arrematados neste mês variam de R$ 100 a R$ 100 mil. No total, o valor a ser distribuído em janeiro é de R$ 1.050.400.





No dia 24, os prêmios variam de R$ 100 a R$ 50 mil. Já no dia 31, a menor premiação será de R$ 500 e a maior de R$ 100 mil. Para pessoas físicas participantes serão sorteados até R$ 749.200, e para as entidades de assistência social serão distribuídos até R$ 301.200.





Para concorrer aos prêmios, os bilhetes aptos a participar serão os gerados a partir das Notas Fiscais de Consumidor eletrônica (NFC-e) e Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas no período de 1 de novembro a 31 de dezembro de 2024. Os sorteios vão ser realizados na sede da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) em Belo Horizonte.





Como participar

Para participar dos sorteios, o consumidor deve baixar o aplicativo Nota Fiscal Mineira em seu celular e se cadastrar. Uma vez inscrito, será preciso solicitar a nota fiscal com a inclusão do CPF em todas as compras realizadas.

Dessa forma, o bilhete para o sorteio será gerado automaticamente, sem a necessidade de qualquer outra ação por parte do participante. Para mais informações, acesse notafiscalmineira.fazenda.mg.gov.br.

