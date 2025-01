Um motociclista, de 19 anos, que burlava a identificação de uma motocicleta ao participar do Rolezinho do Grau, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, foi flagrado e preso pela Polícia Militar nessa quarta-feira (1º/1).

A prisão ocorreu no Bairro Grã-Duquesa e possibilitou que a polícia descobrisse dois dispositivos que ajudam os motociclistas a cometerem o delito sem serem identificados.

Um deles é responsável por levantar e dobrar a placa da motocicleta, o que impossibilitava a identificação do veículo durante as operações de fiscalização. Já o outro é um dispositivo antirradar que é adaptado à moto e avisa o piloto sobre a presença do equipamento de segurança nas vias.

A perseguição de uma viatura policial ao jovem que pilotava a Honda preta ocorreu justamente porque a placa da moto estava levantada. O veiculo é registrado em nome de uma mulher.

Ainda segundo os policiais, as características do motociclista, como roupas e acessórios, são típicas dos participantes do Rolezinho do Grau. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Plantão de Governador Valadares.