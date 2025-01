O total de motociclistas adeptos do Rolezinho do Grau foi de 1.050 infratores em 11 dias

No período de 11 dias, de 23 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025, a Polícia Militar (PM) de Minas Gerais realizou 1.050 apreensões e prisões, além da apreensão de 2.900 motos e 40 armas durante a Operação Rolezinho. A ação da PM, realizada em todo o estado, tem o objetivo de acabar com a prática do delito e o risco de mortes provocadas pelos praticantes do "grau".





Segundo a major Layla Brunella, da comunicação da Polícia Militar, foram lavradas 12.900 ocorrências nesse período com “a apreensão de uma grande quantidade de drogas. Ao todo, foram apreendidos 64.300 pinos de cocaína e papelotes de maconha, além de 12.300 cigarros de maconha”, detalhou.





A operação, segundo a major, envolveu não só o patrulhamento de rua da PM, mas também o Serviço de Inteligência da corporação. “A preocupação da Polícia Militar é acabar com a perturbação da ordem, que prejudica os trabalhadores e também aqueles que estão em período de descanso. Por exemplo, muitos não conseguem dormir, por causa do barulho”, diz a major Layla.

Outro detalhe, segundo a policial, é que grande parte dos presos são pessoas inabilitadas que poderiam provocar acidentes graves, causando, inclusive, a morte de pessoas inocentes, em decorrência das manobras.

“A operação vai prosseguir e ocorrerá, em todo o estado, até domingo. Depois disso, as ações serão realizadas de maneira esporádica, nos finais de semana, mas serão contínua”, diz a major.