Policiais militares, em conjunto com agentes municipais de trânsito, estão fechando o cerco aos "rolezinhos" que vêm assolando alguns bairros de Governador Valadares

Policiais militares, em conjunto com agentes municipais de trânsito, estão fechando o cerco aos “rolezinhos” que vêm assolando alguns bairros de Governador Valadares, no Leste de Minas Gerais. Desde a última sexta-feira (20/12), blitze são realizadas em várias vias da cidade para coibir a prática e o também chamado “grau”, que consiste em manobras arriscadas em cima do veículo de quatro rodas.

Ao menos 92 veículos foram retirados de circulação apenas na noite de sexta por algum tipo de irregularidade. Ao todo, 684 foram fiscalizados no mesmo dia.

Treze pessoas inabilitadas foram autuadas. Dois condutores foram flagrados embriagados, e um deles foi preso. Um outro homem foi levado para a delegacia por adulteração da placa do veículo.

A fiscalização flagrou, ainda, três motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Em outro caso, a documentação era diferente da categoria do veículo que o infrator conduzia.

Nove motocicletas foram removidas por suspeitas de serem usadas na prática do “grau”.