No total, PM e Polícia Civil apreenderam 23 motocicletas do Rolezinho

Uma pessoa foi presa durante a operação “Deu Rede” da Polícia Militar (PMMG) de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. O objetivo foi combater a prática da atividade conhecida como “Rolezinho do Grau”. Os militares ainda cumpriram 24 mandados de busca e apreensão e apreenderam 23 motocicletas e 25 celulares.

O nome da Operação se refere a uma expressão comumente usada pelos praticantes do “Rolezinho do Grau” quando algo de ruim acontece, o popular termo “deu ruim”. A operação foi feita em conjunto com a Polícia Civil (PCMG) em razão da crescente prática dos “rolezinhos” nas ruas de Montes Claros.

Segundo a PM, a atividade tem colocado em risco a integridade física e a vida dos praticantes e da população em geral. Além disso, foram registrados vários acidentes com vítimas. São muitas, também, as infrações e crimes graves de trânsito, perturbação do sossego e da tranquilidade; além da afronta às leis e às autoridades.





A investigação mostrou indicativos de que os envolvidos, de forma associada e articulada, marcam os eventos pelas redes sociais e se encontram nos locais de maior circulação, ocasiões em que - sem o conhecimento ou autorização do órgão de trânsito competente - passam a trafegar agrupados, praticando direção perigosa, realizando acrobacias e manobras arriscadas de exibicionismo, tais como, arrancadas bruscas, frenagens com deslizamento e arrastamento de pneus, empinando a motocicleta e transitando com a roda dianteira levantada).





Além disso, fazem barulho excessivo ao “tirar o giro” da moto com o escapamento adulterado; com grande parte dos veículos sem as placas de identificação e com condutores e passageiros sem capacetes (às vezes usando balaclavas no lugar dos capacetes).





Os praticantes da modalidade ainda promovem rifas ilegais de veículos. Os envolvidos podem responder pelos crimes de associação criminosa, incitação ao crime, além dos crimes de trânsito previstos na legislação em vigor.