Guilherme Augusto participava de um rolezinho em Matias Barbosa, quando foi morto com um tiro no peito

Foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, o bombeiro militar aposentado que é suspeito de ter matado Guilherme Augusto do Nascimento, de 22 anos, na madrugada do último Natal.



Na ocasião, Guilherme estava participando de um 'rolezinho' de moto pelas ruas de Matias Barbosa, na Zona da Mata mineira, quando foi atingido por um disparo efetuado pelo bombeiro militar.

Bombeiro alegou que barulho acordou a mãe



Guilherme morreu no local. A morte do garoto levou a uma comoção por parte da cidade e algumas manifestações foram feitas no sentido de pedir Justiça pelo crime. Uma vaquinha online foi aberta para que a família conseguisse recursos para pagar um advogado.

Segundo o Boletim de Ocorrência, que o jornal Estado de Minas teve acesso à época, o bombeiro estava em casa, dormindo. Ele relatou que toma remédio para dormir por causa de problemas psiquiátricos e que cuida da mãe, que tem demência e também utiliza medicamentos para repousar.



Por volta de 1h da manhã de Natal (25/12), ele foi acordado pelo barulho do escapamento das motos. A mãe também acordou e começou a gritar por causa do barulho. Ele então pegou a arma de fogo e foi até a calçada da casa, onde se encontrou com o grupo de motociclistas.



O bombeiro disse que efetuou um disparo para o alto, na tentativa de intimidar o grupo de cerca de 15 motociclistas. No entanto, as pessoas não dispersaram. Afirmou ainda que atirou em direção ao portão da garagem da casa dele. Mas o tiro acertou o peito da vítima, que caiu no chão e morreu no local.



Desde então o bombeiro se encontra preso, agora no aguardo da decisão da Justiça sobre a pena que irá cumprir, ou se será absolvido pelo crime.



A reportagem não conseguiu contato com a defesa do acusado.