A ação “Veganos e animalistas com padre Júlio Lancellotti e contra a fome” tem como objetivo arrecadar recursos financeiros para ajudar na distribuição de marmitas e ração em uma ação no Dia Mundial Da Não-Violência e Cultura de Paz, comemorado em 30 de janeiro. O ato simbólico ocorre em apoio ao trabalho filantrópico do padre Lancellotti e está planejado para acontecer em várias cidades do Brasil, como Salvador (BA), Belém (PA) e Florianópolis (SC).

Em Belo Horizonte, a ação foi organizada pelo ativista animal e ambiental Paulo Campos, com apoio do Movimento Mineiro pelos Direitos Animais (MMDA). A distribuição será na Praça Rui Barbosa, na Região Central de BH, às 19h. “A ação mostra que a gente tem uma preocupação com os animais, assim como uma preocupação com o ser humano”, adiciona o vegano e ambientalista Paulo Campos.

Em Belo Horizonte, foram contabilizadas 5.344 pessoas em situação de rua pelo Censo Pop Rua 2022, realizado pela Faculdade de Medicina da UFMG, a pedido da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).



Homenagem a Júlio Lancellotti

Padre Júlio Lancellotti, paulistano e responsável pela Paroquia de São Miguel Arcanjo, auxilia, há 40 anos, a população em situação de rua e luta contra a aporofobia, aversão às pessoas pobres e à pobreza. Lancellotti é conhecido pela forma humanizada com que planeja e pratica suas ações filantrópicas.

Recentemente, o padre foi alvo de uma CPI que visava investigar suas ações filantrópicas e de ONGs que auxiliam a população em situação de rua. A investigação pedida pelo vereador Rubinho Nunes (União Brasil) caiu após vereadores retirarem o apoio devido à repercussão e indignação públicas. Esse não foi o único ataque ao padre, que lidera campanhas humanitárias na cidade com maior número de pessoas em situação de rua, São Paulo (SP).

Em janeiro, ele foi acusado por veículos de direita de assédio. A Arquidiocese de São Paulo informou que o conteúdo já tinha sido analisado e investigado e decidiu manter o arquivamento por falta de convicção sobre a materialidade da denúncia. “Vamos devolver o ataque com amor”, diz Adriana Araújo, coordenadora do MMDA.

Paulo Campos afirma que, além de ajudar a população de rua e os animais, a ação “Veganos e animalistas com padre Júlio Lancellotti e contra a fome” é uma forma de mostrar solidariedade a outras pessoas que fazem o trabalho filantrópico como Lancellotti. “A ação mostra que a sociedade valoriza e reconhece o trabalho delas”, acrescenta o ativista.

Pelo Brasil

O organizador do ato em Belo Horizonte afirma que a mobilização na terça-feira (30/1), Dia Mundial Da Não-Violência e Cultura de Paz, acontecerá em âmbito nacional, inclusive, com a ciência e o apoio do próprio padre Júlio. Paulo Campos diz que o movimento acontecerá na paróquia onde Lancellotti é responsável.

Segundo levantamento mais recente das ações pelo Brasil, cidades como Salvador (BA), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Goiânia (GO), Belém (PA), Recife (PE), Olinda (PE), Florianópolis (SC), entre outras, farão parte do movimento.



Para doar em BH

Para fazer uma doação e ajudar a animais e a população em situação de rua, a chave do Pix é ApoioPadreJulioBH@gmail.com (Paulo Henrique Campos Silva). Pelo perfil do MMDA, organizadores divulgaram que o combo de marmita "vegana, água e ração" custa, em média, R$ 11.

O organizador da ação "Veganos e animalistas com padre Júlio Lancellotti" diz que o material das embalagens das marmitas que serão distribuídas é uma preocupação. A organização quer usar material reciclável

