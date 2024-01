Há quatro anos, a família de um idoso, de 73, estava à procura dele. A angústia terminou nesta semana, quando o homem foi encontrado. Ele estava em um asilo desativado, cuidado por uma ex-funcionária, que mantinha outros seis idosos no local e ficava com dinheiro e cartões das vítimas, administrados por ela, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

A denúncia foi feita pela família do idoso ao promotor Eduardo Fantinati, do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que começou a investigar o caso. As primeiras informações deram conta de que o idoso ficava numa clínica, que tinha sido fechada em 2020, por estar em situação irregular.

O promotor descobriu, então, que uma antiga funcionária ainda o mantinha em funcionamento, de maneira clandestina.

Por determinação da Justiça, os idosos internos no asilo tiveram que ser transferidos para outros local com a mesma função.

A mulher chegou a entrar em contato com cada família, informando que os idosos, em especial o homem de 73 anos, estavam bem, mas nunca informou o endereço para onde tinham sido levados.

Segundo o promotor, a ex-funcionária admitiu, inclusive, que administrava os bens dos idosos. Além disso, um empréstimo havia sido feito em nome do homem de 73 anos. E também que vários cartões, que tinham idosos como beneficiários, foram encontrados na casa.

Foi o promotor quem chamou a Polícia Militar (PM) e a levou até a casa. A mulher foi presa, por maus tratos e cárcere privado, sendo levada para a delegacia de plantão de Uberaba.

Ao ser interrogada, a mulher contou que apenas tomava conta dos idosos por ter um acordo com o antigo patrão, que devia dinheiro a ela, em função do acerto de contas pelo tempo que trabalhou no asilo. Este homem também será investigado, de acordo com o promotor.