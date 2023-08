Idosas são encontradas mortas dentro de asilo na região da Pampulha, em BH

432

Asilo fica na região da Pampulha (foto: Reprodução/Google Maps) Duas idosas, ainda não identificadas, foram encontradas mortas na tarde desta quarta-feira (30/8) dentro de um asilo no bairro Braúnas, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.





O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foi acionado e, de acordo com o boletim de ocorrência, os médicos não constataram os óbitos. Ainda não se sabe o que causou as mortes, mas testemunhas disseram que as duas idosas chegaram a ingerir um suco momentos antes de morrer.







A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte para saber o porque os médicos não reconheceram os óbitos e aguarda retorno. Também tentamos contato com os representantes do asilo, mas não responderam as chamadas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.