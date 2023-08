Vídeo: homem acha jiboia de 1,5m em gaveta e aciona bombeiros em MG

Um homem de Montes Claros, no Norte de Minas, acionou o Corpo de Bombeiros após encontrar uma jiboia de 1,5m na gaveta de um armário dentro de casa na manhã desta quarta-feira (30/8).

Com utilização de equipamentos de proteção individual, os militares realizaram a captura do animal. Segundo a corporação, a jiboia não apresentava ferimentos e foi devolvida à natureza em área de mata, longe do perímetro urbano.