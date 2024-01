Dois suspeitos de um roubo foram baleados ao reagirem a uma abordagem da Polícia Militar (PM), em Montes Claros, no Norte de Minas, na noite dessa quarta-feira (24/1). Um deles, um adolescente de 17 anos, foi atingido por dois tiros e morreu ao dar entrada no hospital.



De acordo com a PM, os dois suspeitos, que estavam em uma moto, roubaram o celular de uma mulher de 30 anos, conduzindo outra motocicleta e trabalhando como entregadora de comida por aplicativo. O crime aconteceu por volta das 21h15min, no Bairro Jardim São Luiz, numa região de classe média da cidade, onde existem vários restaurantes e lanchonetes fast food.

Após o roubo, os autores fugiram de moto. Porém, a vítima, também de motocicleta, decidiu persegui-los, na tentativa de recuperar o celular.



Conforme a PM, a entregadora de aplicativo relatou que, ao alcançar os autores do roubo, no Bairro Morada do Sol, um dois suspeitos fez dois disparos contra ela, sem acertá-la. Por isso, ela desistiu da perseguição.



No mesmo momento, uma equipe da Policia Militar tomou conhecimento da ação e localizou os dois suspeitos, próximo ao Parque Municipal Milton Prates.

Os policiais abordaram os dois envolvidos no crime. Os suspeitos não obedeceram as ordens e correram. Ainda conforme a PM, o adolescente parou e fez um gesto como se fosse disparar em direção aos policiais, que reagiram a tiros.

Um dos suspeitos foi atingido no tórax e na perna. Ele chegou a ser socorrido pelos militares e conduzido para o Pronto Socorro da Santa Casa de Montes Claros, mas não resistiu e morreu.



Segundo a PM, durante a ação, o outro suspeito levou as mãos à cintura para sacar uma arma. Com isso, os militares atiraram. O rapaz foi atingido com um tiro em um dos braços e conseguiu fugir e se esconder em um matagal. Porém, acabou preso momentos depois.



Antes de ser preso, ele se desfez da arma, que teria sido jogada no mato. Os militares fizeram buscas, mas não encontraram a arma.



O suspeito foi encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico. Em seguida, foi conduzido para a delegacia de plantão e preso em flagrante.