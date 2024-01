É grande a revolta da família de Melissa Maria Alexandre Santos, de 6 anos, a menina morta com um tiro, na BR-381, no último domingo (21/1), quando retornava de Contagem para Raposos, com o pai e a avó. Um homem alvejou contra o veículo onde ela estava, acertando a cabeça da criança, que morreu no Hospital Metropolitano da cidade da Região Metropolitana de BH.

O caso é investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Contagem. As investigações, a princípio, estavam a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma vez que o crime ocorreu em uma rodovia federal.

Maicon Júnior dos Santos, pai de Melissa, está revoltado com a morte da filha e como tudo aconteceu. Ele desmentiu que o assassino o tenha ameaçado, como chegou a ser ventilado e que seria uma afirmação de seu irmão.

“Eu não escutei quase nada do que ele teria gritado. Lembro que me chamou de 'desgraçado'. Não consegui ouvir mais nada”, explica Maicon, que diz não entender o motivo para o crime.

“Olha, eu sei que ele foi pegar alguma coisa no painel do carro ou no porta-luvas. Nesse instante, as janelas dos carros, as dianteiras, estavam emparelhadas. Nesse instante, em que passou a segurar o volante com a mão esquerda, houve uma desaceleração do carro dele, e sua janela dianteira saiu do raio da minha janela. Foi quando atirou e a acertou”, diz Maicon.

"Penso até que ele me confundiu com alguém. Vi o rosto dele e não me recordo de tê-lo visto antes. É inacreditável o que aconteceu”, completou.

Maicon garante, também, que não houve qualquer atrito de trânsito que levasse o homem a fazer o que fez. “Não houve fechada, não houve atrito, não houve discussão, nada. De repente o cara apareceu e foi falando coisas que não consegui entender, quase nada, a não ser o xingamento de 'desgraçado'. Depois ele atirou. Não dá pra entender.”