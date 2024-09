A Polícia Militar apreendeu ao menos sete motocicletas em uma operação contra a prática do "rolezinho do grau", manobra realizada com a motocicleta empinada, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





A ação foi deflagrada na madrugada deste domingo (29/9), na Avenida Dulce Geralda Diniz, no bairro Quintas Coloniais.

Em nota, a corporação afirmou que motociclistas vem aterrorizando a população com as manobras no local.

A polícia apreendeu sete motocicletas e um carro, além de outros cinco veículos retidos.





A ação terminou com dois Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCO) assinados.