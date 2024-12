BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O motorista do caminhão que se envolveu em um acidente com um ônibus e um carro na BR-116, em Teófilo Otoni (MG), estava com a carteira de habilitação cassada. A Polícia Militar de Minas Gerais tenta localizar o homem para prendê-lo. O acidente matou ao menos 41 pessoas.





O motorista teve o direito de dirigir suspenso em 2022, após ser parado no município de Mantena. A informação foi dada pelo tenente-coronel Flávio Santiago, chefe do Centro de Jornalismo da PM mineira, em entrevista coletiva. A cidade fica próxima à divisa com o Espírito Santo.





"[A suspensão], provavelmente, veio oriunda de uma apreensão da carteira de habilitação dele, feita em Mantena, numa blitz da Lei Seca pela Polícia Militar de Minas Gerais em 2022. Ele [se] negou a fazer o teste do etilômetro. A PM tomou todas as medidas à época e, provavelmente, resultou nessa suspensão do direito de dirigir", disse Flávio Santiago, chefe do Centro de Jornalismo da PM-MG.

Foragido



O homem, que não teve a identidade divulgada, fugiu do local após o acidente. A PM pediu que o motorista se apresente. "Estamos ainda em rastreamento no flagrante continuado, valendo-se da possibilidade de fazer a prisão. Conclamamos que ele se apresente à Polícia Civil para que as medidas sejam tomadas", disse Santiago.





A PRF (Polícia Rodoviária Federal) acredita que o motorista da carreta deve estar no Espírito Santo. Segundo Flávio Santiago, da PM, a corporação está "em franco contato com as agências de inteligência de outros estados, sobretudo do Espírito Santo na tentativa da captura do motorista foragido".





Acidente pode ter sido causado por bloco de granito que teria caído da carreta sobre o ônibus, segundo a PRF. "Informações preliminares e vestígios no local demonstram que possivelmente um grande bloco de granito se soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus que seguia na rodovia, em sentido contrário", disse a corporação, no início da tarde de sábado (21).





O atrito do material com o asfalto seria a causa do incêndio. As vítimas estavam no ônibus e morreram carbonizadas. A região onde ocorreu o acidente é foco de extração de granito.

Total de envolvidos



No total, 48 pessoas estiveram envolvidas no acidente. O ônibus pertencia à empresa Emtram e saiu de São Paulo com destino a Elísio Medrado (BA), mas havia passageiros com destino a Santa Inês (BA) e Vitória da Conquista (BA). Os três ocupantes do carro foram socorridos com lesões graves.

Leia também: Chegam ao IML os corpos das vítimas de acidente que matou 39 na BR-116





O acidente matou ao menos 41 pessoas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na BR-116, no km 286, na localidade de Lajinha, por volta das 4h.