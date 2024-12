O caminhão frigorífico com os corpos de parte das 39 vítimas do acidente entre um ônibus de viagem, uma carreta carregada com blocos de granito e um carro chegou ainda na madrugada de domingo (22/12) ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horioznte, por volta de 4h30, sob forte chuva. O motorista da carreta fugiu, segundo a PRF.

O desastre ocorreu por volta de 3h30 de sábado (21/12), na altura do KM286, em Lajinha, no município de Teófilo Otoni, no Vale do Rio Mucuri. O ônibus fazia a linha São Paulo/Elísio Medrado (BA).

Uma câmera às margens da rodovia gravou o momento da colisão. Veja:

As vítimas foram levadas em caminhão frigorífico para identificação por meio da análise de DNA, arcada dentária e impressões digitais. Segundo a Prefeitura de Vitória da Conquista (BA), um dos destinos do ônibus com os mortos, os familiares já se deslocaram para a capital mineira, onde a Polícia Civil orienta o reconhecimento no IML.

A principal suspeita é de que o semirreboque da carreta com um bloco de granito do tamanho de uma caminhonete tenha tombado e provocado uma explosão quando o ônibus atinge o obstáculo.

Depois da batida que matou 37 pessoas na hora e outras duas mesmo depois de socorro médico, um Fiat Argo com três ocupantes bateu na carroceria da carreta deixando três feridos.

O motorista da carreta está com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa e desapareceu do local do desastre. A Polícia Civil tem um mandado de prisão contra ele, que teria fugido para o Espírito Santo.

Na rodoviária de Vitória da Conquista (BA), um posto de atendimento aos parentes das vítimas foi montado para informações e apoio. "A Secretaria Municipal de Saúde está com a equipe de psicólogos mobilizada para dar apoio psicológico aos familiares das vítimas neste primeiro momento e também posteriormente. O Samu 192 também foi orientado a ficar na retaguarda para o atendimento de urgência destes familiares", informou a prefeitura da cidade baiana.