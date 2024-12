RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O acidente deste sábado (21/12) em Teófilo Otoni (MG) que deixou ao menos 38 mortos, segundo o Corpo de Bombeiros, se tornou a ocorrência com o maior número de vítimas fatais em rodovias federais desde 2007, início da série histórica da Polícia Rodoviária Federal (PRF).





O topo da lista da PRF é composto por acidentes ocorridos durante a madrugada. Em 2011, 33 pessoas morreram numa colisão frontal em Nova Itarana (BA), e outras 13 ficaram feridas. No mesmo ano, em Descanso (SC), 26 pessoas morreram e 23 ficaram feridas.





O quarto acidente mais fatal registrado em rodovias federais ocorreu a noite, às 23h15, em Gavião (BA) em janeiro deste ano. Foram 23 mortos e 9 feridos.





O Governo de Minas Gerais disse que o número total de mortos no acidente deste sábado (21/12) deve ser confirmado após o trabalho de perícia pela Polícia Civil. As causas do acidente ainda são investigadas.





Informações preliminares do Corpo de Bombeiros davam conta inicialmente de que o acidente ocorreu quando um pneu estourou e o veículo invadiu a contramão da BR-116, colidindo contra uma carreta carregada de pedras. Um carro que vinha atrás também bateu no ônibus. Os três ocupantes do automóvel foram socorridos com lesões graves.

Infografia mostra a dinâmica do acidente na BR-116, em Teófilo Otoni Soraia Piva





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no entanto, relatos e vestígios colhidos no local demonstram que um grande bloco de granito de soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus que seguia na rodovia, em sentido contrário. Logo após o impacto da pedra com o ônibus ocorreu um grande incêndio.

