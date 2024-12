Governador Romeu Zema se solidariza com vítimas de acidente que deixou ao menos 38 mortos na BR-116 na altura de Teófilo Otoni

O governador Romeu Zema (Novo) afirmou que o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, vai receber vítimas do acidente entre um ônibus de passageiros, um carro e uma carreta que matou quase 40 pessoas na madrugada deste sábado (21/12) na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

"O Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, ativou o plano de atendimento a múltiplas vítimas, que é sempre aplicado em caso de grandes desastres. Há vagas em situação de prontidão no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e no bloco cirúrgico da unidade", afirmou.

Zema também determinou mobilização total do governo estadual para atendimento às vítimas e aos familiares. "Estamos trabalhando para que a família das vítimas sejam acolhidas para enfrentar da forma mais humanizada possível essa tragédia de véspera de Natal", comentou.

Para acelerar o atendimento no hospital da capital, o governador colocou à disposição aeronaves para percorrer a distância de quase 350 km, em linha reta, que separam as duas cidades.

"Em caso de necessidade de transporte de pacientes, as aeronaves do gabinete militar do governador estão disponíveis. Integrantes da Polícia Civil de Minas Gerais foram encaminhados de Belo Horizonte até Teófilo Otoni (...) toda estrutura para identificação rápida das vítimas será disponibilizada", concluiu.