Os senadores mineiros Rodrigo Pacheco (PSD) e Carlos Viana (Podemos) se solidarizaram com as vítimas do acidente na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, na madrugada deste sábado (21/12).

“Com profundo sentimento de tristeza, fui informado da morte de ao menos 30 pessoas em razão de um grave acidente envolvendo um ônibus e uma carreta e um carro, na BR-116, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, na madrugada deste sábado (21/12). Solidarizo-me com a dor, nesse momento difícil, dos familiares e dos amigos das vítimas", afirmou Pacheco por meio de nota.

Já Carlos Viana, em suas redes sociais, além de se solidarizar com as vítimas, afirmou que irá cobrar das autoridades para que acontecimentos como esse não voltem a ocorrer.

"Com profunda tristeza, acompanho as notícias sobre o grave acidente entre um ônibus, uma carreta e um carro na BR-116, em Teófilo Otoni (MG), que resultou na morte de 38 pessoas. Neste momento difícil, desejo força, fé e solidariedade a todos os familiares das vítimas. Vamos cobrar das autoridades, especialmente do DNIT, que atuem com agilidade para que tragédias como essa não se repitam nas estradas brasileiras", afirmou Viana.

O desastre envolveu um ônibus de passageiros, um carro e uma carreta deixou, até o momento, 38 mortos. O acidente ocorreu por volta das 3h30. A via foi interditada para que houvesse resgate dos sobreviventes. Os três ocupantes do veículo menor foram resgatados, já do ônibus treze foram resgatados.

O motorista da carreta, que fazia o transporte de granito, não foi encontrado e segue sendo buscado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).