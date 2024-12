O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), comentou sobre o acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um carro em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, que matou pelo menos 22 pessoas.

Uma câmera de segurança captou o momento do desastre. Veja:

Na publicação em rede social, Zema afirmou que mobilizou toda a estrutura do governo para “atendimento às vítimas e suporte aos familiares”.

O chefe do Executivo estadual prestou ainda solidariedade aos familiares e amigos. “Estamos trabalhando para que as famílias das vítimas sejam acolhidas para enfrentar de forma mais humanizada possível essa tragédia às vésperas do Natal, uma data tão significativa para todos”, publicou.

Determinei mobilização total do @governomg no atendimento às vítimas e suporte aos familiares no trágico acidente na BR-116, em Teófilo Otoni. Nossas Forças de Segurança trabalham sem interrupção desde a madrugada e ao longo dessa manhã para atender com agilidade a ocorrência. — Romeu Zema (@RomeuZema) December 21, 2024

