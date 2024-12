Vista de BH chuvosa na manhã deste sábado (21/12), a partir do Viaduto Pedro Aguinaldo Fulgêncio, no bairro Santa Efigênia

O volume de chuvas registrado em Belo Horizonte em dezembro já chega a 186 milímetros (mm), o que representa 54,8% do esperado para o mês (339,1 mm), tendo as regionais Barreiro e Oeste recebido alerta para risco geológico, na manhã deste sábado (21/12).

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a Regional Oeste é onde mais chuva se concentrou, com o registro de 212,2 mm, o equivalente a 63% da média do mês, enquanto a do Barreiro chegou a 200,4 mm (59%).

O dia deve ser de céu nublado com chuvas, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, a qualquer hora do dia, segundo a Defesa Civil de BH. A temperatura mínima foi de 17,5 °C, a máxima estimada é de 24 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 70% à tarde. "Chuvas fortes e acumulados pluviométricos significativos nas próximas 24 horas", prevê o órgão.

"Em virtude dos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de novas chuvas, existe risco geológico moderado na regional Barreiro e Oeste até a próxima segunda-feira (23)", informou a Defesa Civil da capital mineira.

"Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos", alerta o órgão.



Se a pessoa observar algum destes sinais, o recomendado é sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199) e, em caso de emergência, também para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Entre os sinais a serem observados estão:

trinca nas paredes

água se empoçando no quintal

portas e janelas emperrando

rachaduras no solo

água minando da base do barranco

inclinação de postes ou árvores

muros e paredes estufados e estalos sendo ouvidos

Segundo a defesa Civil, desde as 21h de sexta-feira (20/12), foram 45,6 mm de chuivas na Regional Barreiro (13% do esperado do mês) e 35,2 mm na Oeste (10%).