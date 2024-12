Carreta, carro e ônibus se envolveram em grave acidente em Teófilo Otoni, no Vale do Rio Mucuri

Pelo menos 21 pessoas morreram em um desastres com um ônibus com 45 passageiros que bateu em um carro e uma carreta, se incendiando na rodovia BR-116, na altura do KM 286, em Lajinha, no município de Teófilo Otoni, no Vale do Rio Mucuri, na madrugada deste sábado (21/12).

O acidente ocorreu por volta de 3h30. A rodovia precisou ser interditada e ainda há trabalhos de guincho no local, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), um dos pneus do veículo de transporte de passageiros que vinha de São Paulo estourou, causando o acidente.

"Durante o trajeto, o ônibus estourou o pneu e o motorista perdeu o controle da direção batendo contra uma carreta. Um veículo de passeio que vinha atrás também colidiu com o ônibus. Os três ocupantes (do carro) saíram com vida.", informou o CBMMG.

Com a batida, o ônibus foi parar fora da pista, tombado. A carreta ficou atravessada com a sua carroceria sobre um carro de passeio que ficou esmagado debaixo das rodas. Os veículos pesados pegaram fogo. "Com a colisão, o ônibus pegou fogo. Ao todo, 13 pessoas saíram com vida e já foram encaminhadas para atendimento médico nas proximidades", informou o CBMMG

Após horas de trabalho, os bombeiros conseguiram debelar o incêndio nos veículos e já fizeram a retirada de 21 vítimas fatais carbonizadas e presas a ferragens. Atuam no socorro a PRF, o CBMMG e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

"Agora os militares aguardam o guincho para destombar o ônibus e acessar o fundo do veículo", informou o CBMMG.

Notícia em atualização.