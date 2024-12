Uma carreta bateu na traseira de um ônibus e deixou oito pessoas feridas na BR-381, na altura do KM502, em Betim, na Grande BH, na manhã deste sábado (21/12).

O acidente ocorreu por volta de 6h40, às margens do Bairro Citrolândia. Chovia de forma constante no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a batida.

O ônibus foi parar no canteiro e a carreta ficou parada no meio da pista, com parte considerável da cabine destruída no impacto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) três viaturas atenderam a ocorrência de acidente. "Os cabos das baterias (dos veículos) foram desconectados para evitar incêndios. Duas vítimas foram atendidas pelo Samu e Arteris (concessionária) e uma pela Unidade de Resgate dos Bombeiros. Nenhum caso grave. Situação controlada no local", informou o CBMMG.

Ainda segundo o CBMMG, apesar de o asfalto estar molhado não ocorreu derramamento de óleo na pista. "Trecho sob os cuidados da PRF", informou a corporação.