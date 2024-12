Com o projeto, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi) prevê redução de retenções no trânsito

A construção de uma trincheira na Avenida Cristiano Machado, entre a interseção com a Avenida Vilarinho e a MG-10, começará em abril de 2025. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi), o projeto, com investimento de mais de R$ 200 milhões, prevê a redução de retenções no trânsito próximo ao Shopping Estação e à Estação Vilarinho.





De acordo com o secretário da pasta, o conjunto de obras do Vetor Norte tem o objetivo de promover o aumento da capacidade de tráfego na Avenida Cristiano Machado e reduzir os congestionamentos atuais. A medida também pretende melhorar a acessibilidade aos bairros das regiões Norte, Pampulha e Venda Nova. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em dois anos.





“No Vetor Norte, temos obras tanto de mobilidade quanto obras de drenagem. Nós temos ali investimento da ordem de meio bilhão de reais. Temos os viadutos da Avenida Waldomiro Lobo, viaduto da Avenida Saramenha e viaduto da Sebastião de Brito. Acabamos de anunciar agora a licitação de uma trincheira na região da Avenida Vilarinho, então são obras que são importantes e complexas. São obras que transcendem um único ano”, diz o secretário de obras e infraestrutura de Belo Horizonte, Leandro Pereira.





As intervenções abrangem a implantação de viadutos, obras de adequações viárias e requalificação urbana nas interseções das avenidas Cristiano Machado com as avenidas Waldomiro Lobo, Sebastião de Brito e Saramenha.





“Já fizemos a liberação de uma alça de um viaduto e a gente pode observar que a travessia ali na Cristiano Machado, que era uma travessia muito custosa, e já começa a ser facilitado para os moradores. Por outro lado, temos obras na Cristiano Machado de macrodrenagem, em especial no córrego da Pampulha, em frente à estação Primeiro de Maio. São obras também de grande porte. A perspectiva é que ao final de todo esse processo, tenha uma redução significativa do tempo de deslocamento, principalmente para quem mora na Região Norte”, conta Leandro.





Com a construção da trincheira, os motoristas que trafegam pela Cristiano Machado no sentido Centro-Bairro poderão acessar a Rua das Gabirobas, próxima ao Hospital Risoleta Neves, sem a necessidade de realizar o retorno atual nas proximidades da Faminas. Na parte superior da trincheira será construído um boulevard, que contará com academia ao ar livre, playground infantil e bicicletário.





O projeto das intervenções prevê a construção de uma trincheira no trecho entre a Catedral Cristo Rei e a Rua das Gabirobas. Também está planejada uma ciclovia de 800 metros de extensão em um dos lados da Avenida Cristiano Machado. Além disso, a via será alargada na interseção com a Avenida Vilarinho.

Haverá, ainda, a implementação de uma trincheira na interseção com a Avenida Vilarinho, que auxiliará a bacia de contenção, construída no local para drenar água da chuva. De acordo com o secretário, a medida trará mais segurança para quem mora na Região de Venda Nova, pois há um número muito grande de alagamentos na área.





“A gente tinha muito alagamento naquela área. A partir dessas intervenções de macrodrenagem, podemos reduzir significativamente a chance de ter alagamento nessa região”, conclui o secretário.

