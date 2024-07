Trincheira fará a ligação da Av. Cristiano Machado com a Rua das Gabirobas, reduzindo o tempo de deslocamento do Centro de BH com a região Norte

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) autorizou nesta terça-feira (16/7) a desapropriação de uma série de imóveis localizados próximos ao Shopping Estação, na Região Venda Nova, para a construção de uma trincheira na Avenida Cristiano Machado. A área que será desapropriada soma 339,98 m2 em cinco lotes diferentes.

Com a construção da trincheira, os motoristas que seguem na Avenida Cristiano Machado no sentido Centro-Bairro poderão seguir para a Rua das Gabirobas, ao lado do Hospital Risoleta Neves, sem precisar fazer o retorno atual próximo à Faminas. A previsão é de que as obras custem R$ 209 milhões.

O decreto que determina as desapropriações também autoriza que os responsáveis pelo projeto aleguem urgência para o judiciário. De acordo com a PBH, o processo ainda está na fase de convocação dos expropriados para negociação e atendimento.

Detalhes da obra

As intervenções para a construção da trincheira serão feitas em uma área de 1,8 km ao longo da Avenida Cristiano Machado, entre a Rua dos Bacuraus e a MG-010. A obra teve o licenciamento urbanístico aprovado pelo Conselho Municipal de Política Urbana no mês passado.

O projeto das intervenções inclui uma trincheira no trecho entre a Catedral Cristo Rei e a Rua das Gabirobas. Também está prevista uma ciclovia, com 800 metros de extensão, em um dos lados da Avenida Cristiano Machado. A via também terá um alargamento na sua interseção com a Avenida Vilarinho.

Mais intervenções

Outras três obras de mobilidade estão previstas para a Avenida Cristiano Machado:

Construção de um viaduto na interseção com a Avenida Waldomiro Lobo, no Bairro São Bernardo, prevista para ser concluída ainda em 2024;

Construção de um viaduto na interseção com a Avenida Sebastião de Brito, no Bairro Primeiro de Maio, prevista para ser concluída no segundo semestre de 2025;

Construção de um viaduto na interseção com a Avenida Saramenha, no Bairro Guarani, prevista para ser concluída no segundo semestre de 2025.

Outras desapropriações

Também na Avenida Cristiano Machado, a Prefeitura de Belo Horizonte publicou nesta terça-feira (16/7) a desapropriação de um lote de 339 m2 no Bairro Sagrada Família para a instalação de taludes.