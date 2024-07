Uma menina de 10 anos relatou abusos que sofria do próprio primo, de 14 anos, para a direção da escola onde estuda, no Bairro Mantiqueira, na Região de Venda Nova. A menor teria desabafado sobre a violência para proteger a irmã mais nova, de 8, outra vítima. Os três são estudantes da mesma instituição.





Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o relato ocorreu em 12 de julho, ocasião em que a direção da escola chamou os pais dos envolvidos e os colocou a par da situação. O Conselho Tutelar também foi acionado.





A ocorrência junto à PMMG só foi registrada nesse domingo (15/7) como estupro de vulnerável. A vítima de 10 anos foi ouvida pelos policiais e contou que foi abusada três vezes. Na primeira, se encontrava deitada na cama com o primo quando ele tirou a roupa e passou o pênis nela.





Na segunda, a família havia retornado tarde de uma festa, e a menor foi dormir. Ela conta que acordou assustada com ele deitado ao seu lado acariciando suas partes íntimas por baixo da roupa.

Na terceira, a menina viu a irmã mais nova sendo abusada no sofá pelo suspeito. A menina de 10 anos então teria sentado entre eles para tentar impedir o ato, mas também sofreu abuso.





A vítima de 8 anos não foi ouvida no momento do registro do boletim de ocorrência pois estava viajando com a avó. Uma reunião no Conselho Tutelar com a presença dos pais e dos envolvidos foi marcada para esta segunda-feira (15/7).