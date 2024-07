Wederson Laurindo da Silva, um trabalhador rural de 38 anos, foi morto a machadadas pelo próprio pai na noite desse domingo (14/7) em Córrego Melquíades, distrito de Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce. Geraldo Laurindo da Silva, de 70, é suspeito de assassinar o filho para proteger a esposa, que sofria ameaças da vítima.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ouviu Wanderson, irmão de Wederson, que afirmou que o homem de 38 anos era violento e frequentemente proferia ameaças à mãe, Ivonete. Ele já tinha passagem pela polícia por tentar matar a esposa.

No dia 5 de julho, Wederson teria chegado em casa bêbado e extrapolado os limites nas ameaças, com isso, a mãe teria sido levada para a casa de familiares para se esconder.

No domingo, o irmão da vítima estava em um bar quando o pai chegou e se juntou a ele. Chateado, o idoso teria reclamado da situação: “Minha esposa não pode ficar 'corrida de casa'”. Em seguida, foi para sua residência.

Ao chegar em casa, foi até o quarto da vítima e o golpeou na cabeça com o cabo do machado. Além disso, usou uma faca para cortar a garganta do filho. Não foi encontrado sangue na lâmina do machado.

Ao chegar em casa, o irmão encontrou o pai na sala e perguntou o que havia acontecido. Após contar o que tinha feito, Geraldo fugiu do local e ainda não foi localizado.