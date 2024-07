Uma técnica de enfermagem, de idade não identificada, morreu em um acidente entre a ambulância em que ela estava e um caminhão na MG-050, em São Sebastião do Oeste (MG), na madrugada desta segunda-feira (15/7).

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a mulher já tinha morrido quando uma equipe de Itaúna chegou nas proximidades do quilômetro 148, onde ocorreu a batida. O condutor da ambulância não teve lesões. No caminhão, estavam três pessoas - o motorista, uma mulher e uma criança - que não se feriram.

A perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar também atuaram no atendimento da ocorrência.

A ambulância é de Nova Serrana, na Região Centro-Sul de Minas Gerais, e não do Samu. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura do município e aguarda retorno.