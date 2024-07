Um homem, de 35 anos, e uma mulher, de 33, morreram em um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (15/7), na BR-352, em Abaeté, no Centro de Minas.





Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro seguia sentido Martinho Campos quando, na altura do km 385, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou diversas vezes.





O condutor foi arremessado para fora do veículo na hora do capotamento. Ele morreu no local. A passageira chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do hospital.

A perícia foi acionada, coletou as evidências para identificar a dinâmica do acidente e liberou os corpos para o serviço de luto do grupo Zelo da cidade de Abaeté.





O veículo foi removido ao pátio da cidade de Abaeté. O parentesco das vítimas não foi divulgado.