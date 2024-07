Homem foi resgatado com uma fartura na face e escoriações pelo corpo

Um motorista foi socorrido com vida ao se envolver em um capotamento de carro na rodovia estadual MGC-418, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, nesse domingo (14/7).





Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro conduzido pela vítima saiu da pista, capotou e desceu uma ribanceira de 25 metros.





Os militares foram acionados para retirar o condutor, cuja idade divulgada, que ficou preso às ferragens.





O carro caiu próximo a um córrego, longe da pista da rodovia.

O motorista foi socorrido com uma fratura na face e diversos ferimentos pelo corpo. Ele foi repassado para os cuidados da equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para atendimento médico.

A dinâmica do acidente não foi divulgada.