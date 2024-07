Motorista de aplicativo foi socorrido e encaminhado para o Hospital João XXIII com diversos ferimentos no rosto

Um motorista de aplicativo, de 43 anos, foi espancado com chutes, socos e coronhadas no rosto durante um assalto na madrugada desta segunda-feira (15/7), no bairro Palmeiras, Região Oeste de Belo Horizonte.







Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma chamada para fazer uma corrida do bairro João Pinheiro, na Região Noroeste de BH, até o Palmeiras. Um casal entrou no banco traseiro do carro e, na altura da rua Senhora do Porto, o homem sacou uma arma e anunciou o assalto.





O motorista foi obrigado a parar o carro e desembarcar. Ele foi espancado com chutes, socos e coronhadas na face. A mulher que estava com o suspeito também participou das agressões.





O casal fugiu rumo ao interior do bairro Palmeiras com o carro, cartões, celular e carteira do motorista.

A vítima conseguiu ir até o batalhão da Polícia e pedir socorro. Ele foi atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital João XXIII com diversas lesões no rosto.





Até o momento, ninguém foi preso.