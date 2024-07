Um adolescente, de 16 anos, é suspeito de matar um homem, de 19, com quatro tiros na noite desse domingo (14/7), no bairro Santa Mônica, na Região de Venda Nova de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz estava sentado na calçada da rua Dorival Machado, em frente a um bar, quando o menor de idade se aproximou por trás, sacou a arma e fez os disparos. A ação foi flagrada por uma testemunha que não quis se identificar.





A vítima foi identificada depois que familiares ligaram para o celular encontrado com ela. A irmã do jovem relatou que ele e o adolescente suspeito do crime discutiram há quatro meses e não se falavam mais.





De acordo com a irmã da vítima, ela estava se relacionando com a ex-namorada do adolescente.

O menor ainda é conhecido na região por diversos outros crimes. A polícia fez rastreamento no bairro e na casa onde o adolescente mora, mas ele não foi encontrado.





A perícia foi acionada e constatou um disparo de arma de fogo nas costas, um no ombro direito e dois no pescoço. A vítima não tinha passagens pela polícia. O caso será investigado.