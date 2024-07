Condutor de caminhonete que capotou em Varginha teria fugido do local do acidente

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma caminhonete em Varginha, no Sul de Minas, na manhã deste domingo (14/7). Entre as vítimas estão duas mulheres e três homens, todos com idades entre 21 e 25 anos.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo capotou e ficou pendurado no barranco às margens da estrada. Testemunhas informaram que o condutor da caminhonete fugiu do local do acidente.





Uma das mulheres dentro do veículo estava em estado grave e foi entubada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada para uma unidade de saúde da região.





Os demais passageiros tiveram ferimentos leves e foram resgatados por uma ambulância particular.