Dois homens arrombaram uma casa no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, agrediram um dos moradores e fugiram um relógio Rolex e aparelhos eletrônicos, na tarde deste domingo (14/7).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os suspeitos chegaram ao local em um SUV, Fiat Fastback, com placa registrada em Governador Valadares, município na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Imagens de câmeras de segurança do local mostram um dos suspeitos se aproximando da residência a pé. Ele toca a campainha sem obter resposta, e posteriormente se encontra com seu comparsa próximo dali. Juntos, retornaram ao local no veículo, arrombaram o portão e invadiram a propriedade.

Dentro da residência, a dupla deu de cara com o morador, resultando em um confronto físico no qual conseguiram dominá-lo e amarrá-lo. De acordo com a Polícia Militar (PM), os assaltantes abriram um cofre na casa, de onde retiraram uma pistola Glock calibre 9 milímetros, além de celulares, um notebook e um relógio Rolex.





Após a saída dos ladrões, a namorada do morador chegou à residência e ajudou a libertar a vítima, que imediatamente acionou a PM. Os militares realizaram buscas pela região, porém os suspeitos ainda não foram encontrados.