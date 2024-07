Na manhã desta segunda-feira (15/07), um homem foi flagrado tomando sol em cima do Arco do Viaduto Santa Tereza, no Bairro Floresta, Região Leste de Belo Horizonte. O registro foi identificado em meio aos 16,4°C registrados perto das 9h pela Estação Cercadinho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A situação aconteceu no arco próximo aos trilhos do sistema metroviário de Belo Horizonte e o homem chegou a se deitar no arco.







O homem que não foi identificado não ficou muito tempo por lá e logo teve que sair a pedido de agentes do próprio Metrô BH. Ele subiu se equilibrando pelo arco e desceu da mesma forma.

Leia também: mulher é presa com cocaína em mala no Aeroporto de Confins





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Metrô BH e aguarda retorno.