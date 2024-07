Samu prestou atendimento às vitimas do acidente

Um veículo de passeio colidiu com uma carreta, na noite deste sábado (13/07), na BR-381. O acidente, que aconteceu no trevo de Caeté, Região Metropolitana de Belo Horizonte, resultou na morte de três dos quatro ocupantes do carro.





O Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 19h30 e, ao chegarem no local, atuaram na retirada das vítimas das ferragens, que foram conduzidas ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde dos sobreviventes não foi divulgado.

A perícia foi acionada para verificar a dinâmica do acidente e identificar as vítimas, mas até o momento não há informações.