carreta transportava 46 mil litros de óleo diesel, sendo que, ao menos, 20 mil litros do combustível vazaram nas duas pistas do Anel Rodoviário

As duas pistas do Anel Rodoviário, na altura Km 535, na passagem pelo Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de Belo Horizonte, continuam interditadas devido ao tombamento de uma carreta que transportava óleo diesel neste sábado (13/7). O bloqueio já ultrapassa 17 horas e, até o momento, não há previsão para liberação da pista. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) faz o desvio do trânsito por dentro dos bairros.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o transbordo da carga, que não ficou espalhada sobre a pista, foi finalizado por volta das 16h20. No entanto, o tráfego só será liberado depois que o veículo for removido e a pista limpa.





O acidente ocorreu de madrugada, por volta das 4h. De acordo com a tenente Jaqueline Santos, dos bombeiros, o veículo transportava 46 mil litros de óleo diesel, sendo que, ao menos, 20 mil litros do combustível vazaram nas duas pistas da rodovia. As causas estão sendo investigadas pela perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).





O motorista da carreta, de 42 anos, disse aos bombeiros que estava em baixa velocidade, entre 30 e 40 km/h, e tinha saído da Avenida Amazonas e subido a alça para o Anel Rodoviário, quando a carga teria pesado e tombado. Apesar do acidente, ele não se feriu. Uma equipe da concessionária da rodovia, a Via 040, será responsável por jogar serragem na pista e fazer sua limpeza.