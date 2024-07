Fuad Noman esteve presente no evento no Mercado Central

A pré-programação do 45º Arraial de Belo Horizonte tem neste sábado (13/7), no Mercado Central, a final da 5ª edição do Concurso Prato Junino, com a presença do prefeito da capital, Fuad Noman (PSD). Trata-se de uma das atividades do fim de semana dentro do calendário dos festejos juninos na cidade.

O evento começou às 9h, e serão selecionadas cinco receitas inéditas, elaboradas por universitários do curso de gastronomia das faculdades Estácio de Sá, Senac Minas, Promove, Arnaldo e Una.

“Minha relação com o mercado é de amor. Venho aqui desde criança. Saía da barraca de frutas e ia comprar carne para o restaurante do meu pai. Fico muito feliz quando venho aqui sempre que posso”, disse o prefeito, que compareceu ao encontro com a esposa, o filho e o neto.

Fuad também falou sobre o potencial de Belo Horizonte para sediar grandes eventos e movimentar o turismo e toda a cadeia da economia relacionada ao setor. Ele citou o sucesso do Carnaval, o Arraial de Belo Horizonte, que neste ano acontece no Mineirinho, e a Stock Car. “Somos a maior festa junina do Sul e Sudeste. Ainda não do Brasil. Campina Grande (PB) que nós aguarde”.

Cada faculdade tem dois grupos de competidores. Os cinco vencedores, um por instituição, terão seus pratos comercializados na Vila Gastronômica, um espaço de alimentação no Arraial de Belo Horizonte deste ano, nos dias 20, 21, 27 e 28 de julho. O resultado será divulgado às 13h.

O Centro Universitário UNA participa com o Caminho da Roça (bolinho de canjiquinha acompanhado de chutney mineiro) e a Rainha da Pipoca (cheesecake de doce de leite com brigadeiro de pipoca).

Da Faculdade Arnaldo, os pratos são o Sanduíche do Mercadão (sanduíche de pernil com crosta de queijo) e o Pastel Junino (pastel frito recheado com dois queijos e pernil, acompanhados de geleia de quentão com chá preto).

O Pão de Queijo Central (pão de queijo com linguiça de pernil na cachaça, vinagrete de maçã verde, goiabada picante, couve crispy e bastante queijo canastra) e o Simbora dar um Pulled no Mercado (pão de cebola com especiarias, recheado com porco defumado desfiado e creme de milho, acompanhado de chips de jiló empanado) são as preparações apresentadas pelos alunos da Faculdade Estácio de Sá.

A Faculdade Promove concorre com a Bombinha de Minas (bolinho de canjiquinha com costelinha suína recheada de queijo minas artesanal, servido com molho de tomates rústico picante) e o Porquin de Queijo Uai (pão de queijo, ragu suíno, queijo minas grelhado, pipoca de torresmo e couve).

A Faculdade SENAC marca presença com o Bolinho Capital (croquete de fígado com jiló e queijo canastra acompanhado de molho de pimenta) e o Brigadeiro Ô Balancê (brigadeiro de colher de pamonha com queijo canastra, acompanhado de farofa de pipoca caramelizada com canela).