Dois homens, de 21 e 38 anos, que estavam em um bar, foram executados a tiros na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, na noite dessa quinta-feira (11/7).

Imagens registradas por uma câmera de monitoramento mostram o momento em que um homem chega ao local e dispara uma sequência de tiros contra uma das vítimas, que estava sentada em uma cadeira na calçada em frente ao estabelecimento.





O outro alvo, então, sai correndo, mas é alcançado e morto pelo suspeito. A segunda execução não foi captada nas imagens. Veja o vídeo:

A Polícia Militar foi acionada. No local, uma testemunha relatou que fazia entregas com a vítima de 21 anos, identificada como Renan Viana Lopes, quando decidiram ir para o bar após o fim do expediente e foram surpreendidos com o atirador, que executou Paulo Sérgio de Souza Santana, de 38, que estava perto deles.

Renan saiu correndo, mas foi alcançado e também executado. O corpo dele foi achado na Rua Rio de Janeiro. A perícia da Polícia Civil foi acionada e liberou os corpos, que foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Pedra azul.

Os militares encontraram um indivíduo suspeito em uma rua próxima, mas ele conseguiu fugir pulando os muros de algumas casas. Até a publicação deste texto, ninguém havia sido preso. A polícia ainda não tem informação sobre a motivação para o duplo homicídio.