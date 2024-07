O influenciador digital Gebê é ex-funkeiro e, hoje, faz parte do mercado de apostas online, principalmente na roleta, clássico dos jogos de cassino. Ele é de Belo Horizonte e em diversos vídeos de suas redes sociais afirma: “ninguém faz o que eu faço”. Ele acumula 4,4 milhões de seguidores no TikTok e mais de 3 milhões no Instagram.







Com um vídeo publicado no stories do Instagram da manhã desta quarta-feira (12/7), Gebê prometeu combustível grátis para os motoboys que chegassem primeiro em um posto da capital mineira. Foram mais de R$ 40 mil. Esse tipo de coisa é muito frequente nas redes sociais do influencer, que posta diversos vídeos dando significativas quantidades de dinheiro para pessoas, principalmente no trânsito.

O cenário de suas postagens sempre são grandes viagens, quantidades surpreendentes de notas de dinheiro e carros de luxo.

Gebê diz, em uma entrevista no Youtube, que sempre quis ser rico. Ele afirmou que ficou três meses em uma faculdade de música, que escolheu pela relação com o funk, mas que “não era lá que ia ficar (rico)”. Ele ressalta também que desconhece alguém que estudou mais sobre a Lei da Atração do que ele, disse que conheceu o livro “o segredo” pela mãe, e afirmou, ainda, que “dentro do mercado dele” ganha mais do que muitos Mc 's juntos.